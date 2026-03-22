Una sala prove di circa venticinque metri quadrati all’interno delle scuole medie di Muravera (in Viale Rinascita) a disposizione di gruppi musicali o anche di singoli musicisti. «L’intento – ha spiegato la vicesindaca Cristiana Sogliano – è quello di offrire uno spazio nel quale consentire lo sviluppo della creatività musicale, anche attraverso un processo di coinvolgimento dei gruppi che miri, appunto, a favorire l’aggregazione giovanile».

Il Consiglio comunale di Muravera, per consentire l’utilizzo della sala, ha approvato un regolamento. Le richieste, ad esempio, dovranno essere inoltrate entro il 15 settembre di ogni anno e saranno ritenute valide per il periodo compreso fra il primo ottobre e il 30 settembre dell’anno successivo. Inoltre il richiedente dovrà essere maggiorenne: qualora tutti i componenti del gruppo siano minorenni la richiesta dovrà essere presentata da un genitore. Uno degli obiettivi è proprio quello di consentire l’utilizzo della sala al maggior numero possibile di richiedenti, con priorità ai gruppi musicali locali, ai giovani e alle formazioni numerose.

Nell’ultimo periodo ci sono alcune giovanissime band locali che, pian piano, si stanno facendo conoscere. Uno di queste (nome: i Gravity) è formata da ragazzi quasi tutti minorenni. L’ultima loro esibizione si è tenuta a Villaputzu dieci giorni fa.

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