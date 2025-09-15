Sono iniziate oggi le operazioni di accantieramento, con la posa dei box di cantiere e la delimitazione delle aree interessate dai lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul rio Corr'e Pruna in territorio di Muravera.

«In questa fase- si legge in una nota del Comune- partiranno le attività all’interno dell’alveo del rio con la realizzazione di un piano di lavoro, necessario per consentire l’accesso e le manovre dei mezzi meccanici».

«La demolizione dell’impalcato orizzontale è prevista a partire dal 22 settembre, al termine della realizzazione del piano di lavoro. La chiusura della strada sarà effettuata dopo il completamento del piano di lavoro delle macchine operatrici, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Sarà cura dell'amministrazione comunicare gli ulteriori aggiornamenti durante le fasi di cantiere».

© Riproduzione riservata