Guidava ubriaco Roberto Sirigu, quando, all’alba del 19 aprile, ha perso il controllo della sua moto, schiantandosi contro un cartello stradale sulla Statale 466. Nell’impatto violentissimo ha perso la vita il suo passeggero, Mirko Farris, 37 anni di Quartu, sbalzato a metri di distanza e morto sul colpo.

Ora, a distanza di due settimane, il conducente – coetaneo della vittima e anch’egli residente a Quartu – è stato denunciato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.

Il tasso alcolemico rilevato dagli esami tossicologici, disposti immediatamente dopo l’incidente dalla Procura di Cagliari, hanno rilevato 1,87 grammi per litro di sangue, oltre tre volte il limite consentito.

Il motociclista era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, mentre per l’amico non c’era stato nulla da fare.

Le indagini dei carabinieri di Dolianova, coordinate dall’Autorità giudiziaria, hanno portato al sequestro del mezzo e a una serie di rilievi planimetrici e testimonianze che confermano la dinamica dell’incidente: l’uscita di strada al chilometro 9+700, mentre i due erano diretti verso Monastir. Ora il fascicolo è nelle mani della Procura della Repubblica di Cagliari.

