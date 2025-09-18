Monserrato: ustionato dopo il rogo, muore dopo un mese di agoniaLuigi Atzeni, 72 anni, lo scorso 16 agosto aveva cercato di difendere la sua casa dalle fiamme. Il ricordo commosso dei figli Roberta e Riccardo
Le ustioni riportate nell’incendio di quel dannato 16 agosto erano gravissime. Luigi Atzeni, 72 anni, era ricoverato a Sassari da un mese e ieri il suo cuore ha smesso di battere. Le ustioni riportate nel tentativo di difendere la terrazza della sua casa, in via Casteldoria a Monserrato, lo avevano segnato profondamente.
«Nostro padre», sono le parole piene di dolore dei figli Roberta e Riccardo, «se ne va lasciandoci il vuoto del suo amore silenzioso, ma incondizionato, della sua presenza discreta e costante, della sua bontà d’animo così rara. Viveva per noi e per i suoi nipotini Alice e Andrea: la sua ragione di vita era racchiusa nella famiglia, che amava sopra ogni cosa».
L’incendio
Il 16 agosto di mattina Luigi Atzeni era in casa quando, nel terrazzo, è scoppiato un incendio. «Quando ha visto le fiamme e il fumo è corso su, in ciabattine. Ha provato a spegnere il rogo con l’acqua usando una pompa di gomma. Si è probabilmente sentito male per il fumo: il calore gli ha causato ustioni gravissime. Lo ha salvato, portandolo via dal rogo, un vicino, Fabio Piccardi. Altrimenti sarebbe certamente morto sul colpo».
Da quel momento è iniziato il calvario. Luigi Atzeni, è stato accompagnato nell’ospedale di Sassari, e ricoverato in terapia intensiva, nel reparto grandi ustionati. Ieri mattina purtroppo la terribile notizia della morte.
