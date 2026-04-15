Si è temuta la tragedia sul ponte “Emanuele Loi” sula 554 dove un uomo è salito su un pannello dopo aver posteggiato l'auto con la quale era arrivato. Alcuni automobilisti lo hanno notato in una posizione che faceva temere il peggio: si sono preoccupati ed hanno lanciato l’allarme con alcune telefonate ai carabinieri. Così una pattuglia della stazione di Monserrato in servizio nella zona è stata dirottata sulla superstrada, riuscendo ad avvicinarsi allo sconosciuto che rischiava di finire nel vuoto: altri due militari hanno invece provveduto a regolare il traffico sotto lo stesso ponte, consentendo il passaggio delle auto.

Sono stati minuti interminabili, sino a quando i due militari sono riusciti a dialogare con l’uomo, parlandoci per circa un’ora e convincendolo alla fine a mettersi in una posizione di maggiore sicurezza.

Sul posto è arrivata anche una ambulanza del 118 con l’uomo che, accettato il soccorso, è stato accompagnato poi in ospedale per gli accertamenti del caso.

Non si conoscono le cause che hanno spinto l'uomo a salire sul ponte e far temere il peggio.

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