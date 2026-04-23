Omicidio nella notte a Monserrato. Un muratore di 23 anni del posto ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto.

L'allarme è scattato nelle ore notturne, attivando immediatamente la macchina dell'emergenza. Sul posto il personale sanitario del 118, che ha tentato in ogni modo di rianimare il ragazzo. Purtroppo, la gravità della lesione riportata si è rivelata fatale e, nonostante i prolungati e disperati sforzi dell'équipe medica, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

L'area dell'evento è stata tempestivamente isolata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, intervenuti in forze per mettere in sicurezza la zona e consentire i primi e fondamentali rilievi tecnici e scientifici da parte della squadra rilievi del Nucleo Investigativo.

I militari hanno dato immediatamente il via a serrate indagini, raccogliendo ogni elemento utile sul posto al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

(Unioneonline)

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