Intervento dei carabinieri, questa mattina, a Monserrato, per l’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari nei confronti di un diciannovenne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente, un’impiegata cinquantasettenne.

Secondo gli elementi raccolti dai carabinieri, il giovane sarebbe responsabile di violenza psicologica e condotte persecutorie nei confronti della donna.

Il giudice ha quindi disposto per il 19enne il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre, prevedendo inoltre l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto della misura cautelare imposta.

