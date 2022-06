Fermato sulla statale 554 nella zona di Monserrato alla guida di un'auto, un 56enne è stato sottoposto all'alcol test che ha restituito un risultato superiore di oltre il doppio rispetto a quello consentito. I carabinieri gli hanno ritirato la patente che sarà girata alla prefettura per le eventuali sanzioni amministrative. Intanto è stato denunciato penalmente per guida in stato di ebbrezza. L'auto non è stata sequestrata perché l'indagato non è risultato il proprietario.

A Sestu un ragazzo di 25 anni è stato invece trovato in possesso di due grammi di hashish mentre era al volante di una macchina. Avrebbe dichiarato di essere assuntore occasionale di stupefacenti: gli è stata ritirata la patente. Sarà il prefetto a decidere per le eventuali assunzioni.

