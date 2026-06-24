Un forte rumore sordo che ha fatto affacciare i residenti alle finestre, poi la sorpresa: tre auto ricoperte da un albero.

Grande spavento questa mattina a Monserrato, in piazza Giuliano. Intorno alle 11.45 un ramo di uno dei grossi alberi di carrubo presenti nella piazza si è spezzato ed è caduto sopra tre veicoli parcheggiati, causando degli ammaccamenti. Nessuna vettura è stata comunque completamente distrutta e, per fortuna, in quel momento nessuno era presente in auto, per cui non si registra alcun ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, poi allontanatisi per un’altra emergenza sopravvenuta, e gli agenti della polizia locale di Monserrato impegnati insieme agli addetti della cooperativa che gestisce il verde pubblico nelle operazioni di rimozione del ramo.

Sono intanto in corso le verifiche del Comune per accertare le cause del crollo del ramo – in particolare c’è da capire se l’esemplare di carrubo fosse malato – viste le condizioni di scarso vento.

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