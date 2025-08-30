Monastir, lunedì l’autopsia sul corpo trovato a Cannas BecciaMistero ancora sul nome
Verrà effettuata lunedì la perizia necroscopica sul corpo dell'uomo trovato cadavere quattro giorni fa in un canneto a Cannas Beccia, in territorio di Monastir. Ancora non è stato possibile dare un nome all'uomo che sarebbe morto diversi giorni prima del ritrovamento.
Il medico legale dovrà risalire alla causa della sua morte. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Dolianova che agiscono al comando del capitano Luca Delle Vedove.
Il cadavere è stato scoperto da un residente della zona che, percorrendo l’area a piedi, ha notato all’interno del Rio Flumineddu la presenza di un corpo. La salma, appartenente a un uomo di mezza età, è stata rinvenuta completamente nuda e in parziale stato di decomposizione, occultata dalla vegetazione.
Gli accertamenti sinora svolti non hanno ancora consentito di stabilire con certezza le cause del decesso.
Le operazioni di identificazione sono tuttora in corso, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.