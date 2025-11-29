Due uscieri (o professioni assimilate) per il Comune di Castiadas grazie ai fondi regionali Lavoras. Le persone interessate dovranno presentare la domanda esclusivamente per via telematica (sardegnalavoro.it) entro il 4 dicembre. “Ritengo questo intervento particolarmente importante – spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - perché rappresenta un’opportunità concreta di lavoro e un ulteriore passo nel miglioramento dei servizi offerti alla nostra comunità, nel rispetto delle normative regionali e degli obiettivi del programma LavoRAS”.

Murgioni, infine, confida “che questa iniziativa possa contribuire positivamente allo sviluppo del territorio” e assicura “la massima disponibilità, assieme agli uffici comunali, per facilitare ogni attività utile alla corretta fruizione delle informazioni e degli strumenti previsti dalla procedura”

