Castiadas, due uscieri per il ComuneDomande entro il 4 dicembre
Due uscieri (o professioni assimilate) per il Comune di Castiadas grazie ai fondi regionali Lavoras. Le persone interessate dovranno presentare la domanda esclusivamente per via telematica (sardegnalavoro.it) entro il 4 dicembre. “Ritengo questo intervento particolarmente importante – spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - perché rappresenta un’opportunità concreta di lavoro e un ulteriore passo nel miglioramento dei servizi offerti alla nostra comunità, nel rispetto delle normative regionali e degli obiettivi del programma LavoRAS”.
Murgioni, infine, confida “che questa iniziativa possa contribuire positivamente allo sviluppo del territorio” e assicura “la massima disponibilità, assieme agli uffici comunali, per facilitare ogni attività utile alla corretta fruizione delle informazioni e degli strumenti previsti dalla procedura”