Monastir, telecamere sul luogo di lavoro: denunciato imprenditoreL’uomo avrebbe installato sistemi di videosorveglianza non conformi alla normativa vigente
Un imprenditore agricolo di 74 anni, residente a Monastir e incensurato, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, al termine di un controllo in un’azienda agricola del territorio.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo – amministratore unico della società – avrebbe installato sistemi di videosorveglianza non conformi alla normativa vigente.
La contestazione riguarda l’articolo 4 della Legge 300/1970, meglio conosciuta come Statuto dei Lavoratori, che regola l’utilizzo di impianti audiovisivi e strumenti potenzialmente idonei a un controllo a distanza dei dipendenti.
Al termine delle verifiche, i militari hanno elevato sanzioni per un importo complessivo di 387,25 euro. La segnalazione è stata trasmessa all’Autorità giudiziaria.
(Unioneonline/Fr.Me.)