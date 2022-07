Sono morti entrambi a fine luglio. Mario Fadda, sindaco di Maracalagonis, nel 2019. Giorgio Oppi, consigliere regionale, l'altro giorno.

Entrambi dell’Udc, entrambi candidati alle regionali nel 2018. Mario Fadda fu il primo dei non eletti. Oggi, la figlia di Mario, Francesca Fadda, intanto diventata sindaco di Maracalagonis, è stata contattata dalla direzione del Consiglio regionale “per chiedermi un certificato di morte di mio padre - che manco a farlo apposta è deceduto il 30 luglio 2019 - per permettere la surroga del consigliere regionale Onorevole Oppi, deceduto pochi giorni fa. Due amici uniti per la pelle”.

“Ancora il dolore è fresco ed è sempre dentro di me e della mia famiglia”, aggiunge Fadda. “Invierò alla Regione il certificato di morte di mio padre proprio domani mattina nel giorno della sua morte, nel giorno in cui sarebbe stato chiamato a ricoprire quello che era il suo ambito traguardo: diventare consigliere regionale, un posto sudato sempre a fianco al suo amico Giorgio. Alle regionali mio babbo aveva ottenuto 1517 voti. Oggi sarebbe diventato consigliere regionale proprio al posto del suo amico Giorgio Oppi”.

