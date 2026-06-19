Minacce, vessazioni e atti persecutori contro anziani e invalidi. E i filmati dei vari episodi puntualmente dati in pasto alla rete, su Instagram e TikTok. Così i Carabinieri hanno eseguito cinque decreti di perquisizione domiciliare nei confronti di altrettanti minorenni, tutti tra i 14 e i 16 anni, nell’area della città metropolitana di Cagliari. Il provvedimento, disposto nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, riguarda un gruppo di giovanissimi ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, del reato di atti persecutori.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Assemini, hanno preso in esame una serie di episodi che sarebbero durati circa un anno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori,il gruppo di ragazzi avrebbe preso di mira persone fragili, tra cui anziani e invalidi, con minacce e comportamenti intimidatori.

Gli spostamenti dei ragazzi avvenivano spesso a bordo di bici e monopattini elettrici, con i quali seguivano le vittime, insultandole e in alcuni casi arrivando fino alle loro abitazioni, compiendo atti vandalici come colpi ai portoncini delle abitazioni, lanci di oggetti e danneggiamenti. Le aggressioni, in alcuni casi quotidiane, venivano riprese con i telefoni cellulari e poi diffuse sui social.

(Unioneonline/v.f.)

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