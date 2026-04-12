Il trionfo di Matteo Trullu a “The Voice Kids 2026” non è solo una vittoria da incorniciare nei palinsesti televisivi, ma diventa un atto ufficiale di valorizzazione del territorio. L’amministrazione comunale di Decimomannu, su impulso della sindaca Monica Cadeddu e dell’assessorato alla Cultura guidato da Claudia Serreli, ha deliberato un importante provvedimento per omaggiare il giovane concittadino, elevandolo a simbolo di eccellenza locale.

Oltre all’encomio solenne, approvato durante l’ultimo Consiglio comunale, la Giunta ha stabilito l’erogazione di un premio economico straordinario: un investimento strategico nel futuro di un talento che ha portato il nome del paese alla ribalta nazionale su Rai 1.

La decisione amministrativa poggia su basi solide, richiamando il Testo Unico degli Enti locali e lo Statuto comunale. L’obiettivo è quello di sostenere chi, con il proprio coraggio, promuove lo sviluppo civile e sociale della comunità: «L’amministrazione intende promuovere le eccellenze decimesi considerando la rilevanza nazionale del risultato, la connessione con la promozione del territorio e il carattere eccezionale dell’evento».

L'atto ufficiale descrive Matteo come un esempio virtuoso per tutti i giovani sardi. Il premio punta a incentivare il suo percorso formativo, riconoscendo la rarità delle sue doti canore e la sua capacità di emozionare: «Il percorso di Matteo costituisce un esempio significativo, dimostrando come il talento, coltivato con impegno, possa diventare strumento di crescita e riscatto. Con questo riconoscimento, intendiamo premiare l’impegno, la dedizione e le spiccate capacità canore, offrendo un incentivo concreto alla diffusione della cultura musicale», ha dichiarato la prima cittadina.

L’iter burocratico, validato dai pareri di regolarità tecnica e contabile, conferma che l’intervento è «motivato da un preminente interesse pubblico». La vittoria di Matteo, ottenuta lo scorso 14 febbraio, ha generato una visibilità mediatica positiva per Decimomannu, restituendo dignità e prestigio all'intera cittadinanza.

Con la consegna della targa commemorativa e del premio economico, la comunità si stringe attorno al suo artista, augurandogli che questo sia solo il primo di una lunga serie di successi, sempre con la chitarra in mano e la Sardegna nel cuore.

© Riproduzione riservata