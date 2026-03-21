Ormai è quasi certo. Anche quest'estate i bagnanti potranno accedere liberamente e senza alcun limite alla spiaggia di Mari Pintau, la perla del litorale quartese, che anche lo scorso anno ha conquistato il riconoscimento della bandiera blu. Lungaggini burocratiche ritardano il provvedimento del numero chiuso che sembra ormai impossibile da attuare per la stagione estiva alle porte.

«E’ allo studio il piano di gestione che dovrà essere approvato dalla Regione, speriamo entro l’anno» spiega il vice sindaco e assessore all'Ambiente Tore Sanna, «senza questo non è possibile prevedere un numero chiuso nella spiaggia di Mari Pintau». In ogni caso il Comune è già corso ai ripari. «Stiamo interloquendo con il Ctm», aggiunge Sanna, «per attivare una linea di collegamento dalla città alla spiaggia di Mari Pintau e alleggerire così il traffico». E soprattutto per evitare la sosta selvaggia che ogni anno caratterizza la zona e che ha come conseguenza una raffica di multe.

Per assicurarsi un posto in spiaggia infatti le auto vengono lasciate ai bordi della litoranea e anche in curva ostacolando la visuale e con grave rischio di incidenti. Tanto che i controlli dei vigili e le multe sono nei mesi estivi all’ordine del giorno.

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