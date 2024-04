Sono in corso al villaggio delle Rose e a Monte Nieddu in territorio di Maracalagonis, i lavori per la sistemazione delle strade sterrate e la bonifica delle aree degradate dai rifiuti. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale.

«Interveniamo sempre in primavera dopo le piogge invernali – spiega la sindaca Francesca Fadda – che danneggiano gli sterrati. Nei Villaggi montani non possiamo che intervenire ripristinando gli sterrati in questo modo nel rispetto delle prerogative di natura paesaggistiche».

«A breve – aggiunge il primo cittadino – sarà anche completata la toponomastica».

