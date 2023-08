Contro i disagi legati alle frequenti interruzioni del servizio di approvvigionamento idrico a Maracalagonis, Abbanoa è corsa ai ripari realizzando un nuovo serbatoio entrato subito in funzione con una capienza idrica come specifica la sindaca Francesca Fadda «adeguata e superiore a quella del vecchio impianto. In questo modo il servizio sarà assicurato anche in caso di interruzioni della condotta come capitato negli ultimi mesi a causa di guasti idrici o elettrici sulle pompe di servizio. In questo modo Abbanoa ha risposto alle nostre sollecitazioni anche attraverso la prefettura».

Con questo intervento l’acqua dovrebbe essere assicurata senza nuove interruzioni in tutto l'abitato, comprese le parti più alte.

