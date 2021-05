Un lavoro per i beneficiari del Reis a Maracalagonis. Con l'obiettivo di dare la possibilità a chi percepisce questi contributi di mettersi a disposizione della collettività. Nascono così anche a Maracalagonis i progetti Reis, sottolinea il sindaco Francesca Fadda, "per far sentire tutti utili". I beneficiari di questa legge potranno ora essere utilizzati in diversi progetti: "Mara Accogliente", "La Scuola a pranzo", "Manutenzione spazi e verde pubblico".

Le assistenti sociali incaricate hanno effettuato le opportune analisi e le valutazioni per rendere possibile l’abbinamento del beneficiario col progetto più consono alle sue abilità/competenze. A seguito di tali valutazioni sono stati predisposti e sottoscritti i patti con i soggetti beneficiari.

A ciascun progetto e a ciascun settore compete l'organizzazione e il coordinamento dell'attività dei volontari, che dovranno essere impegnati per il numero di ore indicato dall'ufficio.

Lo sportello di inclusione REIS ha sede nel Settore Politiche Sociali del Comune che ha la competenza di programmare e gestire il servizio.

