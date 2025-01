L’obiettivo è recuperare e valorizzare le lollas riconosciute come simbolo della cultura e della tradizione locale. Il progetto del Comune di Maracalagonis mira a creare un’offerta turistica sostenibile e integrata, favorendo la collaborazione tra i proprietari delle abitazioni, le istituzioni e le comunità del territorio. Si intende valorizzare anche il patrimonio architettonico locale attraverso eventi, visite guidate e iniziative culturali capaci di metterne in luce l’unicità e il valore storico.

In quest’ottica, il Comune di Maracalagonis invita i proprietari delle tipiche abitazioni campidanesi, conosciute come Lollas, a partecipare a una riunione informativa. L’incontro sarà dedicato alla presentazione del progetto “Rete lollas” e al disciplinare che regola l’adesione alla rete. L’appuntamento è per il 27 gennaio alle 15 nella Sala consiliare del Comune dove i proprietari delle lollas potranno dare anche un proprio parere sul progetto.

«Una iniziativa che vogliamo seguire con particolare attenzione – dice la sindaca Francesca Fadda - l’antico nostro tessuto urbano conserva ancora un valore inestimabile».

