Ricca di appuntamenti l'estate a Maracalagonis con tante serate sotto le stelle e con la grande Sagra del pane e del pomodoro, la festa delle campane, la sfilata di moda, l'inaugurazione della nuova pista per l'atletica leggera.

Gli appuntamenti di “Mara mare” non mancano di certo a Maracalagonis. Dopo la mostra dell'artigianato e del dolce promossa dall’associazione Hamara, il 18 luglio da non perdere la serata col Teatro del segno. Attesa per il 22 luglio sempre in serata con “Campane in festa” in Piazza Giovanni. Prevista una gara di campane promossa dall’associazione San Basilio e dalla parrocchia. Il 29 luglio alle 19 sempre in Piazza Giovanni spettacolo “Balloon expres”, a cura dell’”Impresa sociale con i bambini”.

Il 30 luglio inaugurazione della pista di atletica leggera con “Tony live”. Diverse anche le manifestazioni previste a settembre. Tra queste, la sfilata di moda in Piazza (9 settembre). Il 17 una delle giornate clou con la Sagra del pane e del pomodoro destinata come sempre a calamitare l’interesse di villeggianti e turisti. Il sette ottobre la Festa della birra. L’intero programma è organizzato dal Comune e da diverse associazioni locali.

