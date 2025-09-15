Nuova dirigente scolastica all'Istituto comprensivi scolastico di Maracalagonis e Burcei. Nominata la professoressa Simonetta Fadda, subentrata alla professoressa Emanuela Lampis che, dopo diversi anni di incarico, è stata trasferita ad un Istituto superiore di Quartu, il "Primo Levi".

Tante le iniziativa portate avanti negli ultimi anni che sono valse anche un incontro di una rappresentanza dell'Istituto col presidente della Repubblica Mattarella. Oggi a Maracalagonis è anche iniziato il nuovo anno scolastico.

«A tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni”, con grande emozione e profondo senso di responsabilità», ha scritto la professoressa Fadda sul sito della scuola, «mi rivolgo per la prima volta a voi in qualità di dirigente scolastica dell’Istituto. Dal primo settembre ho l’onore di guidare questa comunità educante, che conosco come una realtà viva, accogliente e fortemente radicata nel territorio. Il mio primo pensiero va agli studenti, cuore pulsante della scuola: sarà per loro e con loro che costruiremo ogni giorno percorsi di crescita, di apprendimento e di cittadinanza attiva».

