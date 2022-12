I cinquantenni di Maracalagonis si sono ritrovati tutti assieme per festeggiare il mezzo secolo di vita. È stata festa grande con l'arrivo anche di coetanei dalla Penisola. Un tuffo fra mille ricordi, una giornata straordinaria iniziata con la visita al cimitero dei nati nel 1972 e che oggi non ci sono più.

«Ci siamo ritrovati in settanta», dice una delle cinquantenni, Virgilia Casula, «in molti ci siamo incontrati a distanza di anni per rivivere insieme una giornata ricca di ricordi. Sono tornati anche sei coetanei, rientrati per l'occasione dal “continente" dove risiedono. Una grandissima emozione per tutti».

Come detto, la giornata è iniziata con la visita al cimitero per salutare chi non c'è più. Poi tutti in chiesa dove il parroco, don Elvio Puddu, ha celebrato la messa. Con gli auguri estesi a tutti. Infine l'immancabile pranzo in ristorante, con musica, balli e tanta allegria, a suggellare la bellissima giornata.

