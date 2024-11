Per affidare la gestione sperimentale della Comunità di alloggio per anziani “Agostino Farci”, di Maracalagonis, la Fondazione Polisolidale ha deciso di acquisire le manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore al fine di essere invitati ad una successiva procedura di co-progettazione della stessa gestione.

La Comunità di alloggio di Maracalagonis opera da anni in paese in un settore importante come quello degli anziani. Un ruolo importante nel territorio.

