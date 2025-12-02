sulla 125 var
02 dicembre 2025 alle 10:55
Maracalagonis, scontro tra tre veicoli: traffico in tilt in entrambi i sensiL’incidente all’altezza della galleria “Arcu Sa Ruxi”, sul posto Anas e forze dell’ordine
Incidente sulla strada statale 125 Var “Nuova Orientale Sarda” al chilometro 10 in territorio di Maracalagonis.
Il traffico è bloccato in entrambi i sensi per uno scontro che coinvolto tre veicoli all’altezza della galleria “Arcu Sa Ruxi”.
Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.
(Unioneonline)
