Incidente sulla strada statale 125 Var “Nuova Orientale Sarda” al chilometro 10 in territorio di Maracalagonis.

Il traffico è bloccato in entrambi i sensi per uno scontro che coinvolto tre veicoli all’altezza della galleria “Arcu Sa Ruxi”.

Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata