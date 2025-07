Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in territorio di Maracalagonis, sulla Sp 16 all’altezza del bivio per Corongiu. Per circostanze ancora da chiarire, due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale.

I soccorsi dopo lo scontro frontale sulla Sp 16 a Maracalagonis

Ad avere la peggio è stata una donna, che ha riportato un trauma cranico-facciale a seguito dello scontro. Per lei si è reso necessario il trasporto all’ospedale Brotzu con l’elisoccorso, arrivato da Cagliari: è in codice rosso e in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il conducente dell’altro veicolo è stato trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza di Sinnai Soccorso: il codice assegnato è giallo, non ha riportato pesanti conseguenze.

L'elisoccorso intervenuto per l'incidente stradale sulla Sp 16 a Maracalagonis

Sul posto presenti anche un’ambulanza e i vigili del fuoco, che hanno rimosso i due mezzi convolti nel frontale consentendo la riapertura del traffico.

