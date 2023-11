Era l’ottobre del 2018, quando il villaggio di Torre delle Stelle, tra Maracalagonis e Sinnai, fu preso di mira dai ladri come mai era successo prima: una serie interminabile di razzie, circa 40 in un mese, che scatenò la reazione dei residenti, decisi a porre fine al dilagare del fenomeno una volta per tutte.

Pochi mesi dopo nacque “Riprendiamoci Torre delle Stelle”, un’associazione ideata da nove cittadini col chiaro intento di tutelare la sicurezza privata all’interno della località. In principio i membri erano sessanta, e tramite una chat segnalavano auto, movimenti e presenze sospette. Oggi sono più di 400, a fronte di 1260 immobili complessivi, e hanno affidato il controllo a una società di vigilanza privata, che monitora le abitazioni dei proprietari aderenti, individuate da un apposito sistema di cartellonistica.

Sabato 2 dicembre, alle 10.30, il centro commerciale Palmira sarà la sede dell’assemblea generale dell’associazione: si farà il punto sull’attività, con un incontro aperto al pubblico: «L’iniziativa», spiegano i membri di “Riprendiamoci Torre delle Stelle”, «oltre a garantire la sicurezza di tante seconde case, ha come ulteriore obiettivo quello di mantenere valore delle proprietà all’interno di un contesto sicuro e non depredato».

