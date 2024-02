La presenza di di esemplari di ragno violino nella scuola dell’infanzia di via Garibaldi ha portato ad un’ordinanza del Comune che impone la chiusura dell’istituto per alcuni giorni. Riaprirà domani dopo la disinfestazione effettuata dal Servizio antinsetti della Città metropolitana di Cagliari. L’allarme è scattato il 9 febbraio scorso con la individuazione da parte di personale della scuola della presenza del ragno in corrispondenza dei servizi igienici.

Da qui il sopralluogo della Asl e la disinfestazione della scuola con specifiche sostanze chimiche disinfestanti, ovviamente con la prescrizione di provvedere alla protezione e copertura con teli degli arredi e apparecchiature presenti all’interno della struttura.

Come spiegano gli esperti, questi ragno, è estremamente pericoloso. «Si chiama ragno violino, per via di una caratteristica macchia che richiama lo strumento musicale. Ha una colorazione marrone-giallastro con lunghe zampe. Il ragno violino può raggiungere le dimensioni di 7 millimetri (corpo del maschio) e di 9 millimetri (corpo della femmina). Noto anche come ragno eremita», proseguono gli esperti, «è un animale notturno che di giorno rimane rintanato in anfratti e fessure. Il ragno violino in casa può trovare riparo dietro a mobili, battiscopa, sotto scatole di cartone o anche all’interno di guanti, calzature e soprattutto tra la biancheria».

