Nell’ambito delle attività del Centro diffuso per le famiglie del PLUS Quartu-Parteolla, è stato siglato oggi nella sede della Fondazione Polisolidale il protocollo di collaborazione con la partnership del Progetto Respiro – Rete di sostegno per Percorsi con gli orfani speciali - finanziato dall’impresa sociale "Con i bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della Povertà educative.

Il progetto è stato presentato dal responsabili, Susanna Murru (CIPM Sardegna), Danai Murgia e da Claudio Sabatini (Koinos).

«Le finalità del progetto dedicato agli orfani speciali di vittime di femminicidi e violenza domestica - ha detto Antonello Caria, direttore generale della Fondazione Polisolidale che abbraccia i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei - mirano all’attuazione di azioni concrete di supporto ai bambini e ragazzi fino a 21 anni d’età che si dovessero venire a trovare nella triste e dolorosa situazione, sia nella fase di emergenza che nel nuovo progetto di vita».

La collaborazione deriva dall’aver preso in carico a cura del Centro diffuso per le famiglie Plus Quartu-Parteolla, dei casi concreti nello sviluppo delle attività di servizio, gestito dalla Fondazione Polisolidale.

L’obiettivo condiviso siglato nel protocollo di collaborazione prevede percorsi condivisi di accompagnamento e definizione di metodologie e prassi specifiche.

Francesca Fadda, presidente della Fondazione Polisolidale onlus e sindaca di Maracalagonis dice che «si ritiene essenziale la collaborazione al fine di arricchire l’offerta di servizi e l’attenzione ai casi di disagio che la comunità presenta, cercando di alleviare le sofferenze ed includere le vittime in un percorso che coinvolge la comunità tutta».

Nel corso della presentazione sono intervenuti gli operatori sociali del Centro diffuso per le famiglie.

