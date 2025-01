Cerimonia di premiazione a Maracalagonis del concorso "Vetrine di Natale": sono state premiate le tre migliori vetrine dei commercianti che hanno avuto più fantasia è creatività.

L'iniziativa particolarmente riuscita, è stata portata organizzata dall’ associazione Hamara in collaborazione col Comune. Il primo premio è andato alla vetrina del "Priamo Hair and Beauty", il secondo a "Quintaessenza Hair and Beauty - Barber shop", il terzo, alla "Cartoleria le Coccinelle". Alla vetrina del negozio "Floricoltura l’orchidea di Veronica Usai, è stato assegnato il premio simpatia.

A tutti i 17 partecipanti al concorso è stata consegnata una targa di partecipazione.

Hanno aderito: la Quintaessenza Hair and Beauty - Barber shop, la Barberia Galana di Eliseo Mascia, la Life Parruchieri di Alice Pruneddu, la Central Bar di Maria Grazia Deiana, Il forno Sardo di Giustina Cocco, La casetta di Marzapane di Farci Filomena, la Barber 5.0, la Macelleria di Valentino Fadda, la Priamo Hair and Beauty, la Cartoleria le Coccinelle, la Silvia Vanity Hair, la Floricoltura l’orchidea di Veronica Usai, la Frutta e verdura fratelli Fogli, la Macelleria Orru Cesare, Da Lia tutto per la Casa, la Pizzeria 92, la Maribba di Giampaolo Ibba.

