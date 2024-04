La Giunta comunale di Maracalagonis ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova circonvallazione che, partendo dalla strada provinciale dietro il cimitero, si ricongiungerà alla provinciale, all'altezza dell'incrocio con la via Nazionale, prima di Gannì.

Una strada destinata a bypassare l’attuale area urbana che si sviluppa lungo la via Cagliari (l’attuale circonvallazione).

Col progetto così approvato, ora il Comune bussa per i necessari finanziamenti che potrebbero arrivare col Pnrr e da altre fonti.

Il primo stralcio funzionale dell’opera richiede un contributo di tre milioni e mila euro. Non resta quindi che attendere il finanziamento per la realizzazione della nuova direttrice che accorcerà i tempi di percorrenza e renderà meno caotico il traffico nell’abitato.

«L’opera da realizzare – dice la sindaca Francesca Fadda – ricade parzialmente entro la fascia di 150 metri dal Rio Cortis, assoggetta a vincolo paesaggistico. Chiederemo quindi il necessario nullaosta. Le altre aree attraversate dalla futura circonvallazione, ricadono in “Zona E1. 2B e Zona Agricola”, del Piano urbanistico comunale, attualmente vigente. Il nostro obiettivo è quello di stringere i tempi: ricordo - chiude la sindaca - che qui si sviluppa l’intero traffico in direzione vecchia Orientale sarda e quello diretto a Sinnai, alla circonvallazione per Settimo e alla 554. Col traffico che cresce soprattutto durante l’estate».

La Giunta ha approvato anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero di un edificio in località “Scala Barralis”, acquisito anni fa dal Comune. L’obiettivo è quello di utilizzarlo per fini sociali. Il contributo previsto e richiedere è di un milione e 600mila euro.

