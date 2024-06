Passerelle a mare destinate a chi ha difficoltà di movimento sul litorale di Maracalagonis. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale.

All’installazione ha partecipato Luigi Bachis dell'associazione "Sardegna Accessibile” e il Comune invita i bagnanti a lasciarle libere a beneficio di chi ha difficoltà motorie e a non usarle come scivolo per carrelli e altro.

