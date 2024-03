Il tratto di Rio Cortis che scorre nei territori comunali di Sinnai e Maracalagonis sarà bonificato dalla Città metropolitana.

Prevista l’eliminazione della vegetazione spontanea e la bonifica dai rifiuti abbandonati nel tempo lungo il tragitto di 700 metri che si allaccia alla parte tombata del canale all'interno dell'abitato.

Un intervento atteso, necessario, per consentire il regolare deflusso delle acque non solo lungo le campagne dei due Comuni confinanti, ma soprattutto nel tratto tombato del Rio Cortis all’interno dell’abitato di Maracalagonis dove negli ultimi anni si sono puntualmente sviluppati odori nauseabondi con gravi disagi per la popolazione.

Due anni fa è stato bonificato un altro tratto del rio Cortis per il quale il Comune di Maracalagonis ha già chiesto un nuovo intervento sempre di bonifica.

