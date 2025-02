L'obiettivo è migliorare ancora la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani a Maracalagonis.

Dallo scorso dicembre, il servizio è affidato alla Gesenu che dal 24 marzo interverrà sulla differenziata con nuovi servizi che prevedono una riorganizzazione generale della raccolta con l’utilizzo di nuovi contenitori/mastelli, nuovi colori identificativi dei vari rifiuti e l’introduzione di nuovi servizi.

Gli stessi mastelli saranno consegnati agli utenti a partire dal 24 marzo dal personale incaricato dalla Gesenu. La consegna sarà fatta in comodato d’uso gratuito, casa per casa, e non prevede nessun costo da parte dei cittadini. Il personale incaricato sarà munito di tesserino di riconoscimento e non chiederà nessun tipo di documento che non sia inerente al servizio di raccolta differenziata.

Al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini residenti, dei non residenti e delle utenze commerciali verranno anche installate cinque Ecoisole informatizzate, per il conferimento di Plastica, Carta-Cartone, Organico, Vetro e Metalli, Secco Residuo.

«Grazie alle Ecoisole – spiega il Comune -, tutti coloro che si dovessero trovare nella condizione di dover gettare un quantitativo di rifiuti straordinario potranno utilizzare questo servizio che è sempre attivo tutti i giorni senza vincoli di orario. Per offrire un servizio sempre più capillare sul territorio, verranno attivati anche due Ecosportelli dedicati alle utenze per tutte le esigenze di servizio». L’Ecosportello garantirà la corretta gestione informatizzata delle attrezzature per la raccolta rifiuti, la consegna dei contenitori, la sottoscrizione/voltura o cessazione dei contratti di comodato d’uso gratuito, la distribuzione del materiale informativo, segnalazioni e qualsiasi altro servizio richiesto dall’Amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata