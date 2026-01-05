Cerimonia a Maracalagonis per il concorso "Vetrine di Natale": sono state premiate le tre migliori vetrine dei commercianti che hanno avuto più fantasia è creatività.

L'iniziativa particolarmente riuscita, è organizzata dall’Associazione culturale Hamara in collaborazione con il Comune. Il primo premio è andato alla vetrina di "Priamo Hair and Beauty", il secondo a "Da Lia Tutto per la casa", il terzo, alla "Pasticceria Aurora". Alla vetrina del negozio "Supermarket Contini" è stato assegnato il premio simpatia.

A tutti i 15 partecipanti al concorso è stata consegnata una targa di ringraziamento per la partecipazione.

Hanno aderito: Quintessenza Hair and Beauty - Barber shop, Barberia Galana di Eliseo Mascia, Barber 5.0, Priamo Hair and Beauty, Floricoltura L'Orchidea di Veronica Usai, Frutta e verdura Fratelli Fogli, Macelleria Cesare Orru, Da Lia tutto per la Casa, Pizzeria 92, Maribba di Giampaolo Ibba, Tendaggi Patrizia & Michela, Market Mameli, Market Contini, Market Sigma, Pasticceria Aurora.

La manfestazione che ha avuto un grande successo con tanti visitatori e ottimi allestimenti, è stata organizzata come sempre dall'associazione culturale Hamara nel contesto del calendario del Natale marese.





