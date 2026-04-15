Il dottor Marco Fadda è stato nominato dalla Giunta regionale Commissario straordinario del Comune di Maracalagonis dopo lo scioglimento del Consiglio comunale.

Il tutto dopo la crisi di fine marzo con la bocciatura del bilancio, le dimissioni della sindaca Francesca Fadda e di nove consiglieri.

Il Commissario si occuperà dell'amministrazione di Maracalagonis sino all'insediamento del Consiglio comunale che sarà eletto col voto del sette e otto giugno prossimi. Intanto in paese la campagna elettorale è iniziata da tempo.

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