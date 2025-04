A seguito della proclamazione di cinque giorni di lutto nazionale da parte del presidente del Consiglio dei ministri per la scomparsa di Papa Francesco, le celebrazioni previste per il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, a Maracalagonis non si svolgeranno come erano state previste nel programma.

Nel rispetto del lutto, l’amministrazione comunale si adeguerà alla disposizione nazionale.

Previsto solo un momento simbolico con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, in forma sobria e silenziosa, senza la partecipazione della banda musicale e delle associazioni che erano state invitate.

