Settimana decisiva per il futuro dell'amministrazione comunale di Maracalagonis. La sindaca Francesca Fadda, dopo aver azzerato l'esecutivo, inizia le consultazioni dicendosi convinta di avere una maggioranza e quindi di poter andare avanti sino alla fine della legislatura prevista per il 2026.

Intanto la stessa sindaca Fadda in un documento dichiara che «a conclusione di una serie di riflessioni politiche, amministrative e personali condotte in queste settimane, ho deciso di ritirare le deleghe agli assessori in carica e azzerare la Giunta. Passaggio che ho ritenuto indispensabile per verificare fino in fondo le reali e sincere disponibilità a portare a conclusione il programma di rinnovamento che l’elettorato ha premiato. Rendo noto come sindaca una decisione che di fatto sancisce l’apertura di dialogo, chiarezza e responsabilità» .

La sindaca chiude dicendo che «ci aspettano ancora un anno e tre mesi di mandato elettorale e durissimo lavoro e non possiamo consentirci pause, incertezze, errori. E ancora: c’è necessità di uno sforzo corale e unitario, scevro da egoismi di parte, per consentire all’amministrazione di cogliere i frutti del lavoro fin qui svolto e di centrare nei tempi stabiliti gli obiettivi strategici. Uno sforzo notevole che ritengo che come Sindaca ha bisogno evidentemente anche di una messa a punto per continuare il suo camino».

Intanto come è noto l'ex assessore Antonio Melis ha fatto sapere la sua decisione di lasciare la maggioranza e di essere già al lavoro per la presentazione alle prossime elezioni di una lista con lui candidato sindaco.

«A seguito di questo mio comunicato – spiega – non accetterò alcuna delega assessoriale; resterò in Consiglio comunale, ma non farò più parte di questa maggioranza. La campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali per me è iniziata ufficialmente da oggi; come ho già avuto modo di dire e comunicare in altre occasioni, sto già lavorando con amici per la presentazione di una lista civica comunale che mi vedrà esposto in prima persona come candidato Sindaco. Per ora dico solo una cosa ai maresi: niente paura e coraggio».

© Riproduzione riservata