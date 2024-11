Dea due mesi è prevista la nascita del suo terzo figlio. Ma la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda ha deciso che resterà al suo posto in Municipio sino al momento del ricovero per il parto. E che sarà a disposizione dei cittadini anche durante i giorni del ricovero, attraverso il cellulare.

«Per me - ha scritto Fadda in un comunicato per i cittadini - si preannuncia un fiocco blu. Mi avevano consigliato di stare a riposo. Non ho alcuna intenzione di risparmiarmi: vado avanti a tempo pieno».

In questi due mesi di “dolce attesa” quindi non si fermerà? «E’ questo il mio proposito. Potrò fare la sindaca e la mamma. Non sono cose incompatibili. Ho anche deciso di ricandidarmi al prossimo giro».

© Riproduzione riservata