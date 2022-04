La Coldiretti rafforza la sua presenza sul territorio con una sua nuova sede a Maracalagonis. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione nuovi locali al piano terra del Municipio. Nel pomeriggio la cerimonia di consegna prima col taglio del nastro, poi con la vista nella sede e l'incontro nella sala consiliare del Comune: da una parte il sindaco Francesca Fadda e gli assessori Ennio Fogli, Antonio Melis, Francesco Pinna, Martina Mulliri e Antonio Saddi. Dall'altra, il presidente della Coldiretti di Cagliari, Giorgio Demurtas, e il presidente della sezione locale Giuseppe Farci.

Demurtas e Farci hanno ringraziato l'amministrazione comunale per la scelta fatta a beneficio del comparto agricolo, consegnando anche pacchi dono per i bisognosi del paese. Il sindaco e l’assessore all’agricoltura Fogli hanno messo in evidenza la necessità “di sostenere un settore che può davvero diventare trainante nell’economia locale. Annunciate anche nuove iniziative mirate proprio a creare prospettive per l’immediato futuro”. La nuova sede della Coldiretti sarà anche a disposizione degli agricoltori di Sinnai, la cui sede è chiusa per lavori di restauro.

