In ricordo di Alessandra Piga, la ragazza uccisa in Liguria, a Castelnuovo Magra, nel giugno del 2021, dal marito Yassine Erroum, il Comune di Maracalagonis aderisce alla Giornata mondiale contro la violenza nei confronti delle donne. La Giunta ha promosso in questo contesto un corso informativo/formativo su “Donne al sicuro”.

«La decisione - come ha spiegato la sindaca Francesca Fadda - è stata presa proprio nel giorno del compleanno di Alessandra Piga, nostra concittadina: il corso sarà tenuto dalla “Ipts e Police Trainung sistem” in favore di tutte le donne, con la partecipazione di Stefano Ollargiu e Cristian Pisu, entrambi di Maracalagonis, Istruttori IPTS e operatori della Polizia locale. Della organizzazione – aggiunge Fadda - si occupa la consigliera comunale Laura Perra, assieme a tutta l’amministrazione comunale».

Le iscrizioni gratuite sono già aperte. Il primo appuntamento è per il 26 novembre nella palestra di via Garibaldi dalle 16 alle 20.

