L'obiettivo è recuperare i terreni gravati dagli usi civici nel territorio comunale. In questo contesto si è tenuto un incontro fra la sindaca di Maracalagonias Francesca Fadda, l'assessore all'agricolturura Elio Ghironi tecnici Giancarlo Casu in rappresentanza della Regione.

Un incontro propedeutico mirato alla predisposizione del regolamento comunale per la gestione degli stessi usi civici e per la predisposizione del successivo piano di recupero e di valorizzazione per creare lavoro e fare economia. Si calcola che siano 500 gli ettari di terreno interessati.

