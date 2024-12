Su iniziativa dell’associazione culturale Hamara, è stato realizzato ancora una volta a Maracalagonis “Su Nascimentu”, uno straordinario presepe artistico allestito nella casa monumentale “Su cor’e Mara”, in Piazza Chiesa. Un’opera di rara bellezza che tutti potranno visitare sino al prossimo sei gennaio. Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30. Le domeniche e negli altri giorni festive, le visite sono invece possibili dalle 9 alle 12,30 e dalle 16, alle 20. L’opera come detto è dell’associazione Hamara (da tempo impegnata nella cultura a Maracalagonis), col patrocinio gratuito del Comune. Le viste de “Su Nascimento” si annunciano numerosissime. Come nelle precedenti edizioni con l’interesse di associazioni varie, delle scolaresche e da visitatori di diverse parti dell’hinterland.

Intanto il Natale a Maracalagonis propone anche quest’anno i presepi di quartiere, le luminarie, le case, illuminate con la premiazione delle tre più belle e tante altre iniziative, portate avanti anche con la collaborazione della parrocchia.

