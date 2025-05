Sono in pagamento a Maracalagonis i contributi previsti sulle case in locazione: 110 gli utenti benefiari, cinque quelli esclusi per la irregolarità delle domande presentate. Complessivamente il costo dell'intervento ammonta a 185mila euro. Le quate assegnate variano fra i 1900 euro e gli ottocento euro a secondo dell'Isee Un aiuto importante per tante famiglie.

Intanto il Comune ha indetto il bando per l’assegnazione dei contributi alle associazioni e alle società sportive locali per l’attività svolta nel 2024. Il termine ultime per la presentazione delle domande scade il prossimo 15 maggio. Le richieste vanno fatte direttamente al Comune. Sono diverse le società impegnate in paese e non solo nello sport che hanno diritto a questo aiuto (ant.ser.)

