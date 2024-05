Sono in corso i festeggiamenti di San Gregorio e San Basilio. Ieri i simulacri dei due santi sono stati accompagnati in processione dalla chiesa parrocchiale di Maracalagonis alla loro chiesetta di montagna (nella borgata di San Gregorio), vicino alla vecchia Orientale sarda.

Per oggi sono in programma diversi riti religiosi con messe in parrocchia e a San Gregorio . Domanil, lunedì, alle 8.30 la messa in parrocchia e alle 19 la processione col rientro dei santi da San Gregorio a Maracalagonis con i Santi sul cocchio trainato dai buoi. Il Comitato della festa quest'anno è presieduto da Patrizia Ferru.

