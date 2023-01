Nei programmi del Comune di Maracalagonis figura anche lo studio idraulico per la messa in sicurezza dell'abitato e l’ampliamento della Casa di riposo.

Per poter accedere ai bandi e quindi per sperare nell'arrivo dei finanziamenti europei, nazionali e regionali, il Comune ha dato incarico al funzionario del settore Lavori pubblici di avviare le procedure per l’affidamento degli incarichi di progettazione delle opere programmate.

Tra gli obiettivi anche la costruzione di un bar ristoro al Parco Craboni, la sistemazione delle strade lungo la costa e in montagna e la sistemazione della ex Casa Cocco, nella Piazza centrale del paese.

© Riproduzione riservata