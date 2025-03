Nuovo colpo di scena al Comune di Maracalagonis. Dopo il ritiro delle deleghe e l'azzeramento della Giunta da parte della sindaca Francesca Fadda, l'ormai ex vice sindaco ed ex assessore all'Urbanistica Antonio Melis ha deciso di uscire dalla maggioranza e di restare in Consiglio in minoranza.

Ha anche deciso di candidarsi a sindaco nelle prossime elezioni comunali del 2026. «La campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali per me è iniziata ufficialmente da oggi», ha scritto Melis.

«Come ho già avuto modo di dire e comunicare in altre occasioni, sto già lavorando con amici per la presentazione di una lista civica comunale che mi vedrà esposto in prima persona come candidato sindaco. Per ora dico solo una cosa ai maresi: Niente paura e coraggio», il messaggio di Melis.

