Momenti di paura in un’abitazione in via Vidal a Maracalagonis.

Il fuoco si è sprigionato da un condizionatore.

A dare l'allarme i vicini di casa con l'immediato arrivo dei vigili del fuoco di Cagliari.

Il pericolo sarebbe stato subito circoscritto.

I pompieri sono ancora sul posto per un sopralluogo. Nessuna persona è rimasta ferita.

