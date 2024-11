Dopo gli scavi nelle strade cittadine effettuati da Enel e Its per la messa in opera di cavi elettrici e della fibra ottica, stamattina sono iniziati nell'abitato di Maracalagonis i lavori di risistemazione del manto strade danneggiate, a cura e a spese degli stessi enti.

Venti giorni fa la sindaca Francesca Fadda aveva tenuto un vertice in Municipio, per il cronoprogramma dell'intervento: oggi l'inizio nella via Cagliari con la sistemazione di una delle strade principali del paese. Si proseguirà poi in tratti delle vie Nazionale, Pascoli, Dante, Garibaldi, Santo Stefano, Roma, Umberto.

Nei giorni e nelle ore interessate dai lavori di fresatura e bitumazione, i mezzi pubblici di linea del trasporto pubblico e di quelli privati seguiranno il percorso così come appresso riportato: - Autobus provenienti da Sinnai diretti a Quartu Sant’Elena: S.P.15 (via Circonvallazione) – via Parini – via Nazionale – S.P. 15. Autobus provenienti da Quartu Sant’Elena diretti a Sinnai: S.P.15 – via Nazionale – via Parini – S.P.15 (via Circonvallazione) – Sinnai. La segnaletica temporanea dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata deli lavori verificando costantemente il corretto posizionamento, coprire i segnali preesistenti se contrastanti con la nuova regolamentazione ed adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

Compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, si dovrà favorire la possibilità di accedere alle proprietà private con le autovetture ai cittadini con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e titolari di apposito contrassegno. Così come si garantire il transito dei pedoni e delle persone disabili con la predisposizione di apposite passerelle nel tratto di strada interessato dai lavori. L'impresa dovrà altresì adottare tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone o cose.

