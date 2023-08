Iniziata nelle scuole dell'Istituto comprensivo "Manzoni" la pulizia dei cortili in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico che inizierà il prossimo 11 settembre.

Gli operai di Formula ambiente che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti, sono al lavoro per le operazioni di diserbo e per la pulizia interna ed esterna delle scuole. Interessati i caseggiati di via D’Annunzio, via Garibaldi e via Colombo.

Una operazione di maquillage dopo alcuni recenti interventi nei caseggiati. Intanto il Comune ha già appaltato il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’obbligo. Due le ditte che hanno fatto domanda.

L’offerta migliore è stata fatta da una ditta cagliaritana: il costo dell’intero servizio sarà di circa trentamila euro. L'Istituto comprensivo Manzoni diretto da Emanuela Lampis, comprende le scuole di Maracalagonis e di Burcei.

